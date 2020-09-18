Başkan Cabbar: “Bir sözümüzü daha hayata geçirdik”

Develi Belediyesi'nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü GaziÖksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışması tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz GaziÖksüt mahallelerimiz için büyük önem arz eden çevre yolunu tamamlayarak mahalle sakinlerimizin en güzel şekilde kullanacağı hale getirmekten ve bir sözümüzü daha hayata geçirmekten büyüm mutluluk duyuyoruz. Çalışmamızda bizlere büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, ekibine ve belediyemiz personeline çok teşekkür ediyorum. Develi’mize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.