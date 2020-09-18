Kayseri’de notere karantina kuralına ihlalden para cezası yazıldı Jandarma ekipleri maske takmayan 60 kişiye 54 bin TL para cezası yazdı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir notere karantina kuralına ihlalden para cezası yazılırken, maske kuralına uymayan 60 kişiye ise 54 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında yapılan koronavirüs (Covid19) tedbirleri dün yapılan denetimlerde; 1 notere karantina kuralına ihlalden 3 bin 150 Türk Lirası, mesire alanında piknik yapan 3 kişiye 9 bin 450 Türk Lirası, 2 ayrı mahallede düğün yapan düğün sahiplerine 6 bin 300 Türk Lirası, maske takma kuralını ihlal eden 60 kişiye 54 bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 72 bin 900 Türk Lirası Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 82’inci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşların huzur, güvenlik ve sağlığını korumaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği öğrenildi.

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