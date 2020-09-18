Gurbetçileri bekleyen tehlike Avukat Emir Akpınar: “31 Aralık’tan itibaren hesap bilgileri Almanya’ya iletilecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçileri bekleyen tehlike Avukat Emir Akpınar: “31 Aralık’tan itibaren hesap bilgileri Almanya’ya iletilecek”

İHA

Gurbetçileri bekleyen tehlike Avukat Emir Akpınar: “31 Aralık’tan itibaren hesap bilgileri Almanya’ya iletilecek”

Avukat Emir Akpınar, “Türkiye ile OECD Ülkeleri arasındaki Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı mali ve hukuki açıdan değerlendirdi.
Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, yaptığı açıklamada Almanya ve diğer ülkeler ile ilgili olan hususları şöyle özetledi:
“Türkiye Almanya Arasında Otomatik Bilgi Transferi Alman Maliye Bakanlığı’ndan (BMF) yapılan 1 Temmuz 2020 tarihli yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasında otomatik bilgi transferinin 31 Aralık 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Yani 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki hesap bilgileri Alman vergi dairelerine iletilecektir. Türkiye’deki gelirlerin Almanya’daki vergi beyanlarında geçerli şekilde beyan edilip vergisinin ödenip ödenmediği incelenecektir. Kuşkulu durumlarda Alman Maliye Bakanlığı sözleşmeye taraf olunduktan sonraki yani 21 Nisan 2017 tarihinden sonraki gelirleri hakkında araştırma yapabilme hakkına sahip olmakla birlikte tahmin bir değer biçip geçmişe yönelik yeni bir vergilendirme uygulayabilir.”
Anlaşmayla birlikte bilgilerin bazı kurumlar ile paylaşılabileceğini söyleyen Akpınar, “Otomatik Bilgi Değişiminin Kapsamı Otomatik bilgi değişimi kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir. Örneğin Almanya’da yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ve kapsama giren banka hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de yerleşik bir Almanya vatandaşının Almanya’da sahip olduğu banka hesabının bilgisi de Almanya’dan alınacaktır. Bu kapsamda mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Değişime tabi tutulacak bilgiler ise ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN), doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır. Gayrimenkullerin yada taşıt sayısının az yada fazla olması önemli olmayıp bu varlıklardan sözleşmeden kaynaklı elde edilen gelirler dikkate alınacaktır” dedi.
Akpınar, bu durumdan etkilenecek kişiler olarak, “Oturumları ya da genelde kaldıkları yer Örnek olarak Almanya olan herkes (tüm gerçek ve tüzel kişiler) ve Türk finans kurumlarında sigortaları ya da sermaye varlıkları olanlar bu uygulamaya dahildir. Bu durum yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husustur. Örnek olarak; Kasten vergi kaçakçılığı Almanya’da suç unsuru olmakta ve para cezası ya da beş yıla, hatta ağır vakalarda altı aydan on yıla kadar varan hapis cezası ile cezalandırılabilecekler. Özetlenecek Olursa; Bahsedilen gelirlerin yasalar gereği Alman makamlarına bildirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşımız paylaşımda bahsedilen cezalarla ve geçmişe yönelik vergilenmeyle karşı karşıya kalabilir. Söz konusu Türkiye ve OECD Ülkeleri Arasında Otomatik Bilgi Transferi Vatandaşlarımız arasında büyük bir mağduriyete yol açacaktır. İşbu anlaşma gereğince yurt dışında yaşayıp ülkesine yatırım yapan vatandaşlarımız için lehe olan bir düzenleme getirilmediği takdirde tabir caizse kurtlar sofrasına atılmış olacaktır. Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Anlaşmasından vatandaşlarımızın en etkin şekilde korunması için yasal düzenleme yapılmadığı takdir de konunun Ulusal ve Uluslararası Mahkemelere taşınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de notere karantina kuralına ihlalden para cezası yazıldı Jandarma ekipleri maske takmayan 60 kişiye 54 bin TL para cezası yazdı
YEREL HABERLER Kayseri’de notere karantina kuralına ihlalden para ...
İlhan'ın forma numarası belli oldu
YEREL HABERLER İlhan'ın forma numarası belli oldu
Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen'den KTB'ye ziyaret
YEREL HABERLER Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen'den ...
Başkan Cabbar: “Bir sözümüzü daha hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Cabbar: “Bir sözümüzü daha hayata geçirdik”
İlhan Parlak Kayserispor'da 
YEREL HABERLER İlhan Parlak Kayserispor'da 
Mevlana Meydanı Fikir Yarışması'nda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Mevlana Meydanı Fikir Yarışması'nda sona yaklaşıldı
Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı 2020-2021 Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı
YEREL HABERLER Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya ...
Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına ...
Kayserispor İlhan ile sözleşme yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor İlhan ile sözleşme yaptı
Trafik polisinden örnek davranış Trafik polisi, namaz çıkışında engelli vatandaşın ayakkabısını bağladı
YEREL HABERLER Trafik polisinden örnek davranış Trafik polisi, namaz ...
Başkan Dr. Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na Katıldı
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve ...
Ali Yavuz’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Ali Yavuz’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Mevlana Meydanı fikir yarışmasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Mevlana Meydanı fikir yarışmasında sona yaklaşıldı
Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Talas kırsalında kuru fasulye hasadı yapıldı
Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Kayseri Sağlık Müdürü: Faz 3'ün ortasında aşı piyasaya sürülür
YEREL HABERLER Kayseri Sağlık Müdürü: Faz 3'ün ortasında aşı ...
Başkan Palancıoğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hassasiyetle gideriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ...
Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için hizmetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 'Düzenli ve gelişmiş' Kayseri için ...
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran okullarda inceleme yaptı
YEREL HABERLER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy ...
Develi Belediyesi bisikletli ulaşımı destekleyen belediyeler arasında zirvede
YEREL HABERLER Develi Belediyesi bisikletli ulaşımı destekleyen ...
Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor
YEREL HABERLER Kayseri Adliyesi'ne 'HES' kodu olmayan alınmıyor
Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir'den
YEREL HABERLER Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir'den
Kayserispor, Alanyaspor karşısında 5 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Alanyaspor karşısında 5 maçtır ...
Erciyes’te karlar eriyince akıllara ‘Karlar eriyince borcumu öderim’ deyimi geldi Karlar eriyince esnaf da alacaklarından borçlarını istedi
YEREL HABERLER Erciyes’te karlar eriyince akıllara ‘Karlar eriyince ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X