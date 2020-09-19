Kick-boks şampiyonundan kadınlara ücretsiz savunma kursu



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Muay Thai ve Kick Boks dallarında 4 dünya şampiyonluğu bulunan Ümit Hançer, kadına karşı şiddeti önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlara kendilerini koruyabilmeleri için ücretsiz savunma dersleri vermeye başladı.

Spor salonu bulunan Ümit Hançer, kadınların kendilerini savunabilmeleri için ekibiyle birlikte ücretsiz kurs açtı. Haftanın 3 günü 1'er saat süren derslere kadınların ilgisi yoğun oldu. 45 kadın, boks ve Kick Boks eğitimi alarak, kendilerini savunmayı öğreniyor. Antrenör Ümit Hançer, son dönemde artan kadına şiddet olaylarına engel olabilmek adına böyle bir proje oluşturduğunu söyledi. Hançer, "Maalesef ülkemizde kadınlar çarşıda, pazarda veya evde şiddete maruz kalabiliyorlar. Ben de sahip olduğum salonlarımda kadınların en azından şiddete maruz kalmamaları, kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz kurs vermeye başladım. Farklı yaş gruplarından şu an 45 kişiye savunma kursu veriyorum. Kapımız herkese açık. Burada kadınların şiddet görmemesi ve karşılaştıkları olumsuzluk karşısından kendilerini savunabilmesi en büyük amacımız. 3 aydır devam bu eğitimimizi ilerleyen dönemlerde de devam ettireceğiz" dedi.

Savunma kursu alan evli 2 çocuk annesi Hatice Güven, "21 yıllık evliyim. Çok mutlu bir evliliğim ve 2 çocuğum var. Hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadım. Ancak, çevremde birçok kadının şiddete maruz kaldığını görüyorum. Gerek kendimi korumak gerekse de şiddete maruz kalan kadınlara yardımcı olmak adına savunma eğitimi alıyorum. Haftada 3 gün savunma eğitimi alıyorum. 1 saat antrenman yapıp gidiyorum. Kendimi her türlü tehlikeye karşı koruyorum. Çevremdeki insanlara da savunma eğitimi almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım kadınlar kendilerini korur ve şiddete maruz kalmazlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-09-19 11:19:39



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