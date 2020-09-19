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Kayseri Genç Askon: “Ahilik geleneği ticaretteki haritamızdır”

İHA

Kayseri Genç Askon: “Ahilik geleneği ticaretteki haritamızdır”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl, ahiliğin ticarette devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Genç ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl, “Anadolu’nun vatanlaştırılmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan Türk İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Ahi Evran tarafından temelleri atılan ahilik teşkilatının özellikleri Anadolu’da özellikle esnafa İslamiyet’i anlatmak, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak ve ‘aleme nizam vermek’ olarak belirtilmiştir. Bin yıla dayanan Anadolu’daki varlığı içerisinde köklü geleneklerden olan ahilik; akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür hazinesidir” dedi.
Ahilik teşkilatının Anadolu’ya gelen Türkmenlerin iş başında eğitilmesine, insanların kaliteli ve üretici olmasını sağlayan bir değer olduğuna dikkat çeken başkan Çöl, “Bugün Anadolu’da görülen misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma ve benzerleri ahiliğin günümüzdeki yansımalarıdır. Ahiliğin özünde ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için; yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış’ hadisi şerifi esas olmuştur. Ahilikte ahlakın yarısı maneviyata diğer yarısı maddiyata (çalışmaya) dayalıdır. Ahinin iş yeri Hak kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve samimiyetle çalışılır, helalinden kazanılır, helal yerlere ve kararınca harcanır. Ahilik düsturları bellidir. En başta kimseyi kandırmayacaksın. Sonra kanaatkar olacaksın ve dünya malına tamah etmeyeceksin. Bu anlayış yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutmaktadır. Bu yönüyle ahilik geleneği ticaretteki haritamızdır. Bizlerde geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. 1420 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz ‘Ahilik Haftası’ münasebetiyle Ahi Evran Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın ahilik haftasını kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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