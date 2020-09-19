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Gazi Ferdi Çatal: Vatanım olmadan yaşayamam

DHA

Gazi Ferdi Çatal: Vatanım olmadan yaşayamam


Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse düzenlenen terör saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim; ama vatanım olmadan yaşayamam" mesajını paylaştı.
Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralanarak gazi oldu. Saldırıda sağ bacağını kaybeden Kastamonu Ferdi Çatal, sosyal medya hesabında 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj paylaştı. Çatal, "Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN
2020-09-19 15:11:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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