KUMSmall AVM’nin üçte ikisi açıldı

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall AVM’nin üçte ikisini teşkil eden “Mobilya ve Cafe&Restoranlar Bölümü” 19 Eylül’de Kayseri’de açıldı.

Zengin marka karmasıyla birçok ünlü markalayı bir araya toplayan ve önemli bir başarıya imza atan KUMSmall AVM ziyaretçilerden tam not aldı. 1.350.000m2 açık, 900.000m2 kapalı alana kurulan 302.000m2’lik satış alanın üçte ikisinde hizmet vermeye başlayan KUMSmall AVM’de geriye kalan ve küçük bir bölümü oluşturan klasik AVM markalarının 29 Ekim’de açılacağı öğrenildi. KUMSmall AVM açılan mağazalarıyla hem mobilya severlere hem de moda tutkunlarına hizmet verecek.

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