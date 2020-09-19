Kayseri’de 13 bin kişiye 12 milyon TL ceza yazıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Yürürken sigara içmek cezaya tabidir vatandaşlarımız buna dikkat etmeli”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yayın yapan Olay Türk TV’nin kuruluşunun 2. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kokteyle katıldı. Kokteylde açıklama yapan Vali Günaydın, maske takma yasağından beri, Kayseri’de 13 bin kişiye 12 milyon TL ceza kesildiğini söyledi.

“Ceza yazan kolluk kuvvetlerine direnmenin anlamı ne?”

Vali Günaydın, sigara içerek yürümenin yasak olduğunu ve ceza kesilirken kolluk kuvvetlerine karşı direnmenin faydası olmayacağını söyleyerek, “Polisimiz, jandarmamıza, zabıtamıza bu kadar direnmenin anlamı ne? Yani şu maskeyi takmanın, ne zahmeti, ne maliyeti var ama Allah muhafaza virüsü kaptığın zaman başta kendisinin olmak üzere, ailesine ve hepimize ciddi maliyeti var bu işin. Şimdi çevrenizde hasta olanlarla konuştunuz muhtemelen, yani durumun ne kadar zor olduğunu, sürecin ne kadar zahmetli olduğunu anlatıyorlar. Bende görüşüyorum. Benim tanıdığım, yeğenlerimde yakalandı. Yani şimdi diyorlar ki, şimdi ki aklım olsa maskeyi 1 saniye bile çıkartmam. Bunun için arkadaşlar, benim vatandaşlardan ricam maskelerini takmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları gerektiğini bir kez daha gözden geçirsinler. Ben vatandaşlarımızın, önemli bir kısmının maske taktığını görüyorum ama az önce sizin söylediğiniz gibi buna direnen, maskeyi çenesinde taşıyan birde şunu özellikle istiyorum vatandaşlarımızdan açık alanda yürürken elinde sigara maske çenesinde bakın bu cezaya tabidir. 900 TL ceza yazılıyor. Sigara içmek zorunlu değil, maske takmak zorunlu o alanda. Onun için biz zorunlu olanı yerine getireceğiz. Efendim ben sigara içiyorum, içme çünkü siz yürüyerek sigara içtiğiniz zaman, arkadaki vatandaşlara da o sigara dumanıyla zarar veriyorsunuz. O nedenle aldığımız tedbirlerin sonucunu görüyoruz. İhtiyaç oldukça yeni tedbirleri de alacağız, hep beraber inşallah bu süreci kısa sürede atlatacağız” dedi.

“Maske yasağından beri 13 bin kişiye 12 milyon TL ceza yazıldı”

Maske yasağından bu güne kadar Kayseri’de 13 bin kişiye ceza yazıldığını söyleyen Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Milli Eğitim Bakanımızın, belirlediği kurallar dahilinde, tedbirler dahilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bütün çalışmalarını tamamladı, müsterih olunmasını istiyoruz. Ama şunu da altını çizmek istiyorum, bakın bazı özel okullarda olsun ve ya bazı kurslarda olsun, bazı kurallara ve tedbirlere uyulmadığı yönünde şikayetler geliyor ve biz bu şikayetler sonucunda, gereken yasal işlemleri yapıyoruz. Bizim ceza yazalım diye bir derdimiz yok. Bizim en büyük kaygımız, derdimiz, amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bunun için ceza yazmak gerekiyorsa, ceza da yazacağız. Şu ana kadar 13 bine yakın vatandaşımıza maske takmadığı için ceza yazdık. Bu çok büyük bir rakam, eski parayla yaklaşık 12 trilyon para yapıyor. Bu maske takma konumuz her gün gündem de, biz az önce ifade ettiğim gibi öbür vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumada da, nasıl ki siz bu maskeye uyuyorsanız, görevinizi yapıyorsanız, ben yapmadığım zaman hakkınızı ihlal ediyorsam o zaman bana ceza yazılması kaçınılmaz. Herkes bu işe dikkat edecek, herkes bura da kurallara kaidelere uyacak ve neticeyi de öyle alacağız inşallah.”

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