Melikgazi Belediyespor valeybol takımı kaptanı Kılıç, yeni sezondun umutlu

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı Kaptanı Burak kılıç, yeni sezon öncesin çalışmaların sorunsuz devam ettiğini söylerken, ‘‘Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz’’ dedi.

20202021 sezonunda Voleybol Erkekler 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.11 yeni isimle yoluna devam eden siyahbeyazlı ekipte moraller yerinde. Yeni oluşan takımın kaptanı tecrübeli isim Burak Kılıç oldu. Takımın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kaptan Burak Kılıç, “Maçlarımızın başlamasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Maçlarda Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Takım içerisinde yer alan isimler bir birini tanıyordu daha önceki yıllardan antrenmanlarımız bu neden gayet iyi gidiyor. Aramızdaki arkadaşlığın sahaya da yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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