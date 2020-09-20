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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP İl Başkanı Serkan Tok tek liste ile seçime girdi

İHA

MHP İl Başkanı Serkan Tok tek liste ile seçime girdi

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nın 13. Olağan İl Kongresi'ne mevcut başkan Serkan Tok tek aday olarak girdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 13. Olağan İl Kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile ilçe belediye başkanları ve MHP'li delegeler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra divan kurulu oluşturuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali rapor okunarak ibrası gerçekleştirildi.
Siyasi konuşmalarda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, “Demokrasilerde en önemli husus milletin iradesini hakim kılmaktır. Biz milliyetçilik ile demokrasiyi ikiz kardeş olarak görmekteyiz. Milletin hakimiyetini önceleyen ideolojinin adı Türk Milliyetçiliğidir. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Halkın milletin ihtiyacı olan meselelerin önünü açmadır. Türk siyasetinde Milliyetçi Hareket Partisi 51 yıllık şerefli mazisi ile çalışmıştır.
İç ve dışarıdan tahrikler ve saldırılar karşısında istiklalde birlik demek zorundayız. Bir milletin istiklali olmazsa o milletin reel varlığı konusunda hiçbir şeyden bahsedilemez. Ortadoğu’da ve Balkanlar ile kıta Avrupasında yaşananlara baktığımızda Türkiye hakkında hangi sinsi planlar yaptığını görürsünüz. O zaman siyasetimizin merkezine önce ülke, önce millet önce vatan, önce millet, önce devlet dedik. Cumhur ittifakının ana aksını oluşturan slogana dönüştü Tek vatan, Tek Bayrak ve Tek Millet oldu. Biz önce millet ve devlet diyen bir partiyiz” diye konuştu.
MHP Kayseri İl Başkanı olan ve seçime tek liste ile giren Serkan Tok ise yaptığı selamlama konuşmasında, “Genel Başkanımız, Türkiye’nin içinde sayısız terör örgütü var, bunların dış bağlantıları var. Bunların dış bağlantılarının biraz önceki ismi üst akıl idi. Onların üst aklı Toni, Coni olabilir ama bizim üst aklımız Yüce Allah’tır. O nedenle hiçbir zaman moralimiz bozulmadı. O üst aklı 15 Temmuz’da bu ülkeden bertaraf ettik.
Türkiye’de 29 harfin her hangi 3 tanesini alın ya yana getirin, Türk devletine karşı olmuş terör örgütü ile karşılaşırsınız. Bu nedenle ülke içinde bu hain örgütlere karşı mücadelede Cumhurbaşkanımızdan Genel Başkanımıza ve tüm Türk devleti personeline selam ediyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullanmak için sandık başına geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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