Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.
Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 242526 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.
Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe
takımları mücadele edecek.
Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:
24.09.2020 Perşembe
13:00 BeşiktaşHatay B.B.spor
16:00 Bellona KayseriNesibe Aydın
19:00 İzmit BelediyesporFenerbahçe
25.09.2020 Cuma
13:00 BeşiktaşNesibe Aydın
16:00 Hatay B.B.spor İzmit Belediyespor 19:00 FenerbahçeBellona Kayseri
26.09.2020 Cumartesi
11:00 İzmit BelediyesporNesibe Aydın
14:00 BeşiktaşFenerbahçe
17:00 Bellona KayseriHatay B.B.spor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.