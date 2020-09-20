Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 242526 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.

Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe

takımları mücadele edecek.

Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:

24.09.2020 Perşembe

13:00 BeşiktaşHatay B.B.spor

16:00 Bellona KayseriNesibe Aydın

19:00 İzmit BelediyesporFenerbahçe

25.09.2020 Cuma

13:00 BeşiktaşNesibe Aydın

16:00 Hatay B.B.spor İzmit Belediyespor 19:00 FenerbahçeBellona Kayseri

26.09.2020 Cumartesi

11:00 İzmit BelediyesporNesibe Aydın

14:00 BeşiktaşFenerbahçe

17:00 Bellona KayseriHatay B.B.spor

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