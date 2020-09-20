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Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür: “Çocuklara okulda temas kurmadan oynayacakları oyunlar oynatılmalı”

İHA

Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür: “Çocuklara okulda temas kurmadan oynayacakları oyunlar oynatılmalı”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Ünsür, okullar açıldıktan sonra pandemi nedeni ile dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında yaptığı değerlendirmede, “Çocuklara okulda temas kurmadan oynayacakları oyunlar oynatılmalı” dedi.
Çocuklara kuralların akılda kalıcılığı açısından şarkılar ile öğretilebileceğini söyleyen Emel Ünsür, “Son günlerde yaşadığımız pandemi olayından dolayı hepimiz çok tedirginiz tabii ki aileler, çocuklar ve bizde hekimler, sağlık çalışanları olarak. Maske, mesafe, hijyen diyoruz. Bu üç kural bizim için çok önemli. Maske takmak zorundayız. Çocuklarımız küçük de olsa bunları 2 yaşın altına önermiyoruz ama 2 yaşın üstündeki çocuklarda maske öneriyoruz ve maske takılmasını istiyoruz. Maske takılırken bazı kurallar var tabii ki, çocuğumuza maskeye elini değdirmemesi gerektiğini, gün içerisinde maske değişiminin düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini, nemlenirse mutlaka değiştirilmesi gerektiğini anlatmamız lazım. Çocuklarımıza ellerini çok sık yıkamasını, 20 saniye ılık su ve sabunla el yıkama hijyenini öğretmemiz lazım. Özellikle başparmakları da içine alacak şekilde yıkanmasını öğretmeliyiz. Tabii ki çocuklarımız 20 saniye kavramını pek bilemeyebilirler, onun için bir şarkı seçilebilir, şarkının bir bölümünü söyleyene kadar veya sayı saymayı bilen çocuklarımız için 20’ye kadar sayarak yıkamalarını öğretmemiz gerek. Ellerimizi yıkamak çok sık bir şekilde yapılması gerekiyor. Mesafe olarak da çocuklarımıza 1.5 metreden fazla diğer arkadaşlarıyla yaklaşmaması gerektiğini tembihlememiz lazım. Birbirleriyle sarılmamaları, öpüşmemeleri gerektiğini söylememiz ve öğretmemiz lazım. Birbirleriyle okul malzemesi alışverişi yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Bunu onlara anlatmamız lazım” dedi.

“Çocuklara temas olmadan oynayacakları oyunlar bulunmalı”
Okulda alınan önlemler dışında çocukların birbiri ile temas etmemesi gereken oyunların bulunması gerektiğini söyleyen Ünsür, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bunların dışında alınacak genel önlemlerimiz var çocuklarımız için, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, ve en önemli şey okuldan geldikten sonra mutlaka banyolarını yaptırmamız lazım. Sağlıklı beslenme derken sebze, et ve protein açısından, kalsiyum açısından dengeli beslenmek diyorum. Eğer gerçekten tüketemeyen çocuklarımız varsa bu dönemde D vitamini, C vitamini, çinko açısından hekimlerle görüşerek destek sağlanmalı. Uyku mutlaka düzenli olmalı. Akşam 21.00’dan önce yatıp, sabah okula uygun vakitte hazırlanmaları bedensel dinlenmeleri açısından, güne yeniden enerjik başlamaları açısından oldukça önemli. Okulda alınacak önlemler için ise okullarımız da şuan hazırlanıyor bildiğimiz kadarıyla. Okulda teneffüse açık havaya çıkmalarını, çocuklarımızın hava almalarını istiyoruz. Sınıflarımızın düzenli bir şekilde havalandırılmasını istiyoruz. Teneffüs saatlerinin topluca değil, bir sıraya konularak, birbirleriyle temas etmeyecekleri şekilde düzenlenmesi gerekli. Bunların dışında ailenin kendisinin dışında alacağı tedbirler var tabi ki ev içerisinde yaşarken, anneler babalar çalışıyor, çocuklar okula gidiyor. Her ne kadar çocuklarımızı özlesek de, yakın temas kurmak istesek de yine de ben bu dönemde hastalarıma ve kendi çocuklarımda dahil çok fazla yakın temas önermiyorum. Çok özlüyoruz, öpmek istiyoruz, sarılmak istiyoruz ama yine de böyle çok yakın temaslardan bir ebeveyn olarak kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da çocuklarımızın temas kurmadan oynayacakları oyunlar bulmamız gerekiyor. En önemli şey mesafe olduğunu çok yaklaşmamaları gerektiğini ve ellerimizi de iyi yıkayıp yemeklerimizi de düzenli yediğimiz takdir de virüsün bize yaklaşamayacağını çocuklarımıza uygun bir dille anlatmamız gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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