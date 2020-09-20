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İyi Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine Çağrı: "Vatandaşa Ödeyebilecek Süreyi Tanıyın Borcu Tahsil İçin Hemen Avukatı Harekete Geçirmeyin"

İHA

İyi Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine Çağrı: "Vatandaşa Ödeyebilecek Süreyi Tanıyın Borcu Tahsil İçin Hemen Avukatı Harekete Geçirmeyin"

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan 'Parkmetre' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konunun tam olarak hala anlaşılmadığını belirten Yücel, parkmetre alacaklarının tahsili için vatandaşa tebligat yapılmasını ve bunun ardından vatandaşın borcunu ödemesi için makul olan sürenin tanınmasını istedi. Yücel, ayrıca bu tahsilat sürecinin de Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen avukatlar aracılığı ile yapılması çağrısında bulundu.
Konu Hala Anlaşılamadı
İyi Partili Kazım Yücel, 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen ve kendisinin gündem dışı söz alarak gündeme getirdiği parkmetre ücretlerinin avukatlar tarafından tahsil süreci konusunun hala tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Yücel, "14.09.2020 Günü Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem dışı gündeme getirdiğimiz Kayseri'de ödenmeyen park metre ücretleri ile ilgili konu hem belediye meclisinde tam anlaşılmamış hem de sonrasında yapılan açıklamalarda hala anlaşılamadığı görülmektedir" dedi.
Öncelikle İhbarname Gönderilmeli
Konuya açıklık getiren Yücel, "Bizim bu konu ile ilgili demek istediğimiz düşük rakamlı park ücretlerinde Sayıştay denetimine tabi olan Kayseri Ulaşım A.Ş’nin alacaklarının tahsil edilmesi noktasında şirketi bünyesinde barındıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kamu Tüzel kişiliği gibi hareket ederek öncelikle borçlularına ihbarname gönderip bu borçlarının ödenmesi istemeli" dedi.
Borçlarını Ödeyebilecekleri Göz Ardı Ediliyor
Büyükşehir Belediyesinin öncelikle ihbarname gönderip sonrasında da makul ödeme süresinin beklenmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, " Kayseri Ulaşım A.Ş, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi idari olarak vatandaşlarına kullandırması gereken makul süreyi kullandırmadan (bu süreç içinde birçok vatandaşın bu borçlarını ödeyeceğini göz ardı ederek) avukatı aracılığı ile icra takibi yolunu seçmektedir. Dolayısı ile vatandaşa idari tebligat yapılması ile birçok vatandaşımızın küçük rakamlı borçları ödeyeceği mümkün iken bu yola başvurulmadan avukata gönderilen kamu alacağı niteliğinde olan şirket alacağı vatandaşa birde avukatlık ücreti, icra açılış masrafı, faiz yükümlülüğü ve tebliğden itibaren başlayan 7 günlük icra baskısı altına girmesine sebep olmuştur" dedi.
Büyükşehirde İstihdam Edilen Avukatlar Aracılığı İle Tahsil Edilsin
Borçların vatandaşın ödeyebileceği makul ödeme süresinin beklenmeden avukat aracılığı ile tahsil yoluna gidildiğini ve bunun da küçük borcu olanlara avukatlık ücreti, icra açılış ücreti ve faiz yükümlülüğü gibi ekstra maliyetlerin yansımasına neden olduğunu vurgulayan İyi partili Yücel, "Bu vesile ile önerimizi tekrar ediyoruz. Sayıştay raporlarında parkmetre alacaklarının tahsillinin neden yapılmadığı soruları üzerine öncelikle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından idari tahsilat için tebliğ yapılması ve vatandaşa makul sürenin kullandırılması bu süre içerisinde söz konusu borçların tahsili ile zor durumda olan vatandaşa, bu pandemi döneminde ödeme imkanı tanınması yukarıda değindiğimiz ekstra masraflardan vatandaşı koruma yoluna gidilmesi bu yollar tükendikten sonra Belediye bünyesinde istihdam edilen avukatlar aracılığı ile kamu alacaklarının tahsil edilmesi yoluna gidilmesi gerektiğini tekrar vurgulamakta fayda görüyoruz" şeklinde konuştu.
Özel Şirket Gibi Davranmayın
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin özel bir şirket statüsünde olduğunu bildiğini belirten Yücel, "Bu şirketin büyük ortağı Büyükşehir Belediyesi. Bunu biliyoruz. Şirkette doğal olarak hemen borcunu tahsil için harekete geçiyor bunu da anlıyoruz ama sonuçta büyük ortak Büyükşehir Belediyesi. Gönül Belediyeciliği yaptığını söyleyen Memduh Başkan, bu şirketi özel şirket statüsü ile hareket ettirmesin. Halka hizmet, hakka hizmet mantığı ile hareket etsin ve vatandaşa 7 günlük gibi kısa bir sürenin tanınmasına izin vermesin. Borçlu olan kişiler zaten plakalardan belirleniyor. Adresleri belli, iletişim numaraları bellidir. Bir belediye mantığı ile hareket etsin. Öncelik vatandaşı cezalandırmak şeklinde olmasın. Borcu olan vatandaşlara telefon aracılığı ile ulaşılsın. Durum anlatılsın. Ödeme yapmadığı takdirde karşılaşabileceği hukuksal boyutlar anlatılsın ve vatandaş bunu ödemeye ikna edilsin. Biz kolay yolu seçmeyelim. Vatandaşa 7 gün süre içinde dava açmak ve tahsili istemek elbette kolay yoldur. Zaten pandemi sürecindeyiz ve vatandaşlarımız büyük sıkıntı içinde. Bu yöntemle küçük borçlar bu kez ödenmeyecek noktalara ulaşıyor. Biz İyi Parti olarak vatandaşın borcunu katlanarak ödemesini istemiyoruz. Belediyemiz de böyle davransın ve vatandaşımıza mahkeme yolu ile ulaşmasın. İletişim kurularak bu borçların makul süre içinde ödemesini sağlasın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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