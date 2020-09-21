Melikgazi Belediyespor hazırlık maçı oynadı

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Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, Hatay'da hazırlık maçı oynadı.

Türkiye Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda yeralan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı. Hatay'da oynanan hazırlık maçı skor 22 iken bitirildi.

Melikgazi Belediyespor antrenörü Kadir Aydın, yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görmek adına iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Kadir Aydın, bu hafta sonu da Ankara'ya giderek hazırlık maçı oynayacaklarını ifade etti.

Melikgazi Belediyespor, Ankara'da Kula Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

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