Kayserispor yine kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor'a karşı yine kazanamadı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı, 6 kez de yenildi.
Sarı Kırmızılı ekip, rakibi ile oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken 1 kez berabere kalıp 5 kez yenilgi. Hes Kablo Kayserispor son 3 maçını da kaybetti. Kayserispor 3 sezondur da Alanya deplasmanında puan alamadı. Kayserispor 9 maçta rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 AlanyasporKayserispor 20
2019/2020 AlanyasporKayserispor 51
2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01
2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11
2018/2019 AlanyasporKayserispor 50
2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12
2017/2018 AlanyasporKayserispor 12
2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30
2016/2017 AlanyasporKayserispor 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.