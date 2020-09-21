Kayserispor yine kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor'a karşı yine kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı, 6 kez de yenildi.

Sarı Kırmızılı ekip, rakibi ile oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken 1 kez berabere kalıp 5 kez yenilgi. Hes Kablo Kayserispor son 3 maçını da kaybetti. Kayserispor 3 sezondur da Alanya deplasmanında puan alamadı. Kayserispor 9 maçta rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 AlanyasporKayserispor 20

2019/2020 AlanyasporKayserispor 51

2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01

2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11

2018/2019 AlanyasporKayserispor 50

2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12

2017/2018 AlanyasporKayserispor 12

2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30

2016/2017 AlanyasporKayserispor 30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.