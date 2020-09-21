Kayserispor ilk yenilgisini aldı

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Hes Kablo Kayserispor, bu sezonun ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Hes Kablo Kayserispor, 20202021 sezonunda ilk yenilgisini 20'lık sonuçla Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. Lige Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ve ikinci haftada ilk deplasman maçına çıkan Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor karşısında yenilmekten kurtulamadı. Sarı Kırmızılılar, her iki yarıda yediği goller ile mağlup oldu.

SarıKırmızlılar 20192020 sezonu 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 10 mağlup olurken ligin ikinci yarısında Alanya'da oynanan maçta da 51 yenilmişti.

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