Kayseri'de yüz yüze eğitim başladı



Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Kayseri'de de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Kayseri'de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Maskelerini takarak, Fatih Mahallesi'ndeki Mehmet İlgü İlkokulu'na gelen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra okul bahçesine alındı. Veliler ise okul bahçesine alınmadı. Sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Sırayla binaya alınan öğrenciler, dezenfekte edilen sınıflara girerek, sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturdu.

'ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİTMEYİ BEKLİYORDU'

Okulu çok özlediğini belirten 1'inci sınıf öğrencileri, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Veliler ise gerekli tedbirleri alarak çocuklarını okula getirdiklerini ve sınıflarda da koronavirüs önlemlerinin alındığına inandıklarını söyledi.

Çocuğunu okula getiren Arif Yıldız, "Pandemi var ancak yetkililerin gerekli önlemleri aldığından şüphemiz yok. Biraz endişe etsek de onlara güveniyoruz. Çocuklarımız uzun zamandır okula gitmeyi bekliyordu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-09-21 10:46:34



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