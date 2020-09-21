Madde bağımlılarının yaktığı metruk ev paniğe neden oldu



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de metruk evde başlayan yangın paniğe neden oldu. madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokaktaki 2 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlılarının kaldığı metruk binada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede binayı sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Mahalle sakinleri, bölgede birçok metruk yapının olduğunu ve madde bağımlıların bu yapıları mesken tuttuklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-09-21 23:13:51



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