FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay Yusuf S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık astsubay Yusuf S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Yusuf S., "Dağlarda teröristlerle mücadele ettim. Örgüt üyesi değilim. Aramaları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yusuf S.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-22 11:23:12



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