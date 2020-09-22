Kocasinan'da yeni açılan iş yerlerine 'Hayırlı olsun' çiçeği

Kocasinan Belediyesi, ilçede yeni açılan iş yerlerine ‘Hayırlı olsun’ çiçeği hediye ediyor. Esnaf dostu belediye kimliğini artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni iş yerlerin hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli kazançlar temenni ederim” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde esnaflarımız için birçok proje yürütüyoruz. Özellikle ilçemizde açılan iş yerleri, büyümenin ve gelişmenin bir ifadesidir. Bizim en önemli hedeflerimizden biri, şehir ekonomisini büyütecek işler yapmak. İşin özü, insana hizmet etmek ve şehri güzelleştirmektir. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni işyerlerin hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli kazançlar temenni ederim.” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Mutlu bir şehirde yaşamak ve geleceğin teminatı yavrularımızın keyifçe yaşayacakları bir şehir olması için projeler üretmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Yeni işletme açan Esnaflar ise Kocasinan Belediyesi’nin hediyesinden çok memnun kaldıklarını belirterek, hassasiyetinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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