Kayserispor'da, Erzurumspor hazırlıkları devam ediyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Ligin 2'nci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar 3'üncü hafta konuk edeceği B.B.Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve çift kale maç yaptı. 1,5 saat süre idmanda teknik adam Bayram Bektaş sık sık oyunu durdurarak oyuncuları uyardı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-22 13:45:31



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