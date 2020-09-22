Talas Belediyesi'nden kiralık taşınmazlar

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Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 61 parça taşınmaz, düzenlenecek açık arttırma usulü ihale ile kiraya sunulacak.

30 Eylül Çarşamba günü Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 16 dükkan, 2 kıraathane, 9 büfe, 1 fırın ve 1 çay bahçesi açık teklif yöntemiyle kiraya çıkarılacak.

Ayrıca 32 adet tarla da kiraya sunulacak taşınmazlar arasında yer alıyor.

İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 / 24122420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir.

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