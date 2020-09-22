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Yamaç paraşütü yaparken yükseklik korkusunu böyle yendi Gökyüzünde Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi topladı

İHA

Yamaç paraşütü yaparken yükseklik korkusunu böyle yendi Gökyüzünde Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi topladı

Kayseri'de yamaç paraşütü yaptığı sırada yükseklik korkusunu yenmek için Fatiha suresini okuyan hurdacı İbrahim Demirhan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve hurdacılardan topladığı makineleri tamir edip, satarak geçimini sağlayan İbrahim Demirhan isimli vatandaş Kayseri’de bulunan Ali Dağ’ında yamaç paraşütü yaptı. Yamaç paraşütü ile havada süzülen Demirhan, yükseklik korkusunu yenmek için ise Fatiha suresini okudu. Demirhan daha sonra ise Kayseri'nin turistlik yerlerinden olan Kopuzbaşı Şelalesi'nde ise ezan okudu. Metrelerce yükseklikte Fatiha suresini okuyan ve şelaleyi ise ezan sesi ile yankılandıran Demirhan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Boş zamanlarında Kur'anı Kerim üzerine eğitim alan ve çocuklara ders veren Demirhan daha önce Kocaeli'de bulunan Samanlı Dağları kanyonda Kur'an okuduğu anları da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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