Yeşilhisar’da pekmez yapımı başladı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümle pekmez yapımına başladı.

Yeşilhisar ilçesindeki bağlarda toplanan üzümleri ezerek şire haline getiren Hikmet Köşk, pekmez yapımının uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Yeşilhisar pekmezine kullandıkları özel bir toprağın lezzet kattığını da söyleyen Hikmet Köşk, bu nedenle yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiklerini ifade etti. Hikmet Köşk, “Üzümü çiğnedikten sona suyu ve posasını ayırıyoruz. Kestiriyoruz kesildikten sonra da indireceğiz. Bunun özel bir toprağı var, o toprak atılır ve tatlandırır yoksa ekşi olur. 3 saat kaynayacak sonra durulacak durulduktan sonra tekrar kaynatacağız ve pekmez olacak" dedi.

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