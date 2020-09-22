El-Nusra sanığı 5 amca çocuğuna 6'şar yıl 3'er ay hapis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, El Nusra terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan Suriye uyruklu 5 amca çocuğuna, 6´şar yıl 3´er ay hapis cezası verilerek, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.

Jandarma ekiplerinin geçen 11 Mart'ta merkez Kocasinan ilçesinde El-Nusra terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Suriye uyruklu, Muhammed Gazi Hac A., Muhammed Gali A., Mahmud Hac A., Abdullah Hac A. ve Abdulbasit Hac A., gözaltına alındı. Suriye uyruklu amca çocukları çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular. Haklarında, 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Abdülbasit A., "Savaştan kaçarak geldik. 6 aydır cezaevindeyiz, suçsuzum" dedi. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6´şar yıl 3´er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre ile Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak, tüm sanıkların tahliyelerine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-22 16:11:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.