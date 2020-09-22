Başkan Dr. Palancıoğlu, semt pazar yerlerinde korona virüs önlemlerine bizzat iştirak ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe sınırları içerinde her hafta 29 ayrı semtte semt pazarının kurulduğunu ve bunların tamamında korona 19 virüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını söyledi.

Semt Pazar yerlerinin sabahın erken saatlerinde giriş bölümlerinde önlem aldıklarını ve gün boyu devam ettirildiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Semt pazar yerlerinde giriş bölümleri oluşturulmaktadır. Bu alanlarda pazara gelenlerin ateş ölçümleri ve dezenfekte ile ellerinin temizlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılmaktadır. Esnaflarımızda hem maskeli hem de eldivenli solarak satış yapmaktadırlar. Kısacası semt Pazar yerleri halk ve çevre sağlığı ile birey sağlığı açısından tüm önlemler alınmaktadır. Aldığımız önlemlerle bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Birlik ve Beraberliğimiz daim olduğu sürece hiç bir virüsün bizi etkileyemeyeceğinden de eminim" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Pazar yerleri denetimlerinin çok yönlü yapıldığını ve bu süreç içeresinde Pazar yerlerinde yoğunluğun saat 14.00 ile 18.00 arası olduğunu bu açıdan öğleden önce alış verişlere daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.

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