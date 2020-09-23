6 bin 500 işçi heyecanla sözleşme bekliyor

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir" dedi.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Kayseri Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Kayseri İlçe belediyelerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmelerimiz devam etmektedir. Biliyoruz ki burada çalışan arkadaşlarımız bizlerden gelecek sevindirici haberi beklemekte. Sendika olarak amacımız toplu iş sözleşmelerimizi son ana kadar masa da hoşgörü ortamında bitirebilmektir. Toplu iş sözleşmelerimizi kesinlikle yüksek hakem heyetine gönderilmesi alternatifler arasında değil. Bunun için yasanın sendikalara tanımış olduğu hakları da son ana kadar kullanacağız” dedi.

Sendika olarak gayelerinin işverenleri kesinlikle yıpratmak veya zarar vermek olmadığının altını çizen Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hakİş ve Hizmetİş Sendikası olarak hiçbir zaman zarar ve ziyan veren bir sendika olmadık. Her zaman hoş görü ortamında toplu iş sözleşmelerimizi tatlı dille masada bitirmeye gayret ettik. Burada gayemiz işverenlerimizi yıpratmak veya zarar vermek değil ortak bir zeminde buluşup üyelerimizin taleplerini karşılayacak toplu iş sözleşmelerimizi imza altına alabilmektir. 6 bin 500 çalışanın sessiz çığlıklarına artık kulak verilmeli. 2,5 yıldır bizleri açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkûm eden yüksek hakem heyetine toplu iş sözleşmemizi göndermeyeceğiz. Yasanın bizlere tanıdığı tüm alternatifleri de kullanıp masada bitirmeye gayret edeceğiz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 10 oturum, Talas Belediyesinde 3 oturum gerçekleştirdik. Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerinde de oturumlarımız bu ayın 30’unda başlayacak. Kaski Genel Müdürlüğümüzle de Ekim ayının 13’de oturumlarımız başlayacak. Hacılar belediyesinde de yasal süremiz bitti arabulucuya müracaat ettik. Ben inanıyorum ki Kayserimize gönül vermiş ve hak ve hukuku bilen sayın belediye başkanlarımız şehrimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan üyelerimizin mağduriyetini yapılacak olan bu toplu iş sözleşmesiyle sonlandıracaktır.” dedi.

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