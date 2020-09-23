Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den 13 yıl 15 ay hapis cezası

Kayseri'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski garnizon komutan Tümgeneral İsmail Yalçın'a yargılandığı davada 13 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski garnizon komutan Tümgeneral İsmail Yalçın, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından bugün kara duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan İsmail Yalçın ve avukatla hazır bulundu. Mahkemede kendinin savunan Yalçın, darbe girişimiyle bir alakasının olmadığını söyleyerek, "Vatan hainliği ve terör örgütü üyeliği gibi istinatları üzerine çivi gibi çaksanız yine yapıştıramazsınız. Üzerime atılan iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Şimdiye kadar hep doğru söyledim. Çünkü şahsımla ilgili bilgileri sakladığım gizli bir ajandam yok. 15 Temmuz gecesi uçakların Kayseri'den kargı uçaklarının kalktığı bilgisini sabah 06:18'de vali ile yaptığım görüşmede öğrendim. Darbe gecesi İstanbul'daki düğünde derdest edildiğim için uçakların kalktığından haberim yoktu. Dosyadaki tüm deliller benim suçsuz olduğumu açığa çıkarmaktadır. Üsten kalkan uçaklar benim emir komutamda değildi" dedi.

Sözde "Kayseri valisi" ve "Kayseri büyükşehir belediye başkanı" olarak atandığı iddialarına ilişkin Yalçın, "İddiaları doğrulayacak ne bir kanıt ne de tanık yok. Bulamazlar da. Çünkü benim bu örgütle bir ilişkim yok. Hayatımın hiçbir döneminde de bu örgütün ideolojisini savunmadım. Çocuklarımı dershanelerine göndermedim. Kurbanımı kendim kestim. Bylock kullanmadım. Gazete ve dergilerine abone olmadım. Bugüne kadar bu yapıyla ilgili herhangi bir soruşturma geçirmedim. Hep basit rütbelere atandım. General rütbesine 3 yıl geç atandım. Ben bu örgütle birlikte olmadım, hep hedeflerinde oldum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İsmail Yalçın'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 15 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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