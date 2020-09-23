Kayseri Valiliği'nin acı günü

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Kayseri Valiliği'nde çalışan Ahmet Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Valiliği personeli olan Ahmet Çetin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Çetin'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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