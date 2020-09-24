Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ehliyetsiz sürücü M.A.P (17) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan Mertkan Uzunkoca'ya (19) çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 22.30'da Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarından meydana geldi. Bulvarda seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü M.A.P. yönetimindeki 38 SS 324 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan Mertkan Uzunkoca'ya çarptı. Kazada M.A.P. hafif, Uzunkoca ise ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Mert Uzunkoca, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, otomobil sürücüsü ise Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-24 00:22:45



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