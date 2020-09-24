Büyükşehir'den ilçelere destekler sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyan çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ulaşımdaki kalitenin insanlara daha sağlıklı hayat imkanı sunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ve gerek ilçelerde, gerekse kent merkezinde ulaşımında örnek olacak çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan’da Kalkancık Karakimse Eskiömerler Hırka Boğazlıyan grup yol ile Kalkancık Karakimse arasındaki dar ve trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli olan yolun 4.6 kilometrelik kısmı genişletilerek asfalt sathi kaplaması yapıldı. Ayrıca Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Kaftangiyen arası yolun malzemeli bakım ve onarımı yapılarak, yine Pınarbaşı ile Sivas arası bağlantıyı sağlayan, yöre halkının yoğunlukla kullandığı trafik yükü yüksek olan Dikilitaş ile Sivas Aşağı Höyük arası yol genişletildi.

Malzeme serimi ile birlikte toplamda 10,5 kilometre yolun gerekli bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Kayseri’yi kalkındırmak için birey olarak da, kurum ve kuruluşlar olarak da çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Gayreti elden bırakmamamız gerekiyor. Boş durmadan koşturmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz de işte bu bilinçle çalışıyor. Kaliteli hizmeti kent hayatının her metrekaresine götürmenin gayreti içindeyiz . Ulaşımı da çok önemsiyoruz. Gerek ilçelerde, gerekse kent merkezimizde yollarımızın onarılması, iyileştirilmesi ve genişletilmesi Kayserimizi ileriye taşıyan hizmetler. Biz bugün yaptığımız bu hizmetleri gelecek nesillere de bıraktığımızın bilinciyle yapıyoruz” dedi.

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