Kocasinan'ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar

İHA

Kocasinan'ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri'ye ve Kocasinan'a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.

Kocasinan'ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar

Kocasinan’ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.
Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimiz teminatı yavrularımıza çevre bilinci aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdik. İlerleyen zamanda bunun sayısını artırarak devam edeceğiz. ” dedi. Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskeli ve gözlüklü hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için özel ekip
YEREL HABERLER Maskeli ve gözlüklü hırsızlık şüphelilerinin ...
Dr. Şener, TBB Genel Başkanlığı'na aday olmayacak
YEREL HABERLER Dr. Şener, TBB Genel Başkanlığı'na aday olmayacak
Sağlık Bakanlığı Kayseri’deki Filyasyon Çalışmalarını Başarılı Buldu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı Kayseri’deki Filyasyon Çalışmalarını ...
Büyükşehir'den ilçelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'den ilçelere destekler sürüyor
"Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum" Kayseri'nin 3. kuşak kolonyacısı satışlara şaşırdı
YEREL HABERLER "Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bayram hocaya güveniyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bayram hocaya ...
Kayseri Gençlik Spor Müdürü Kabakçı oldu
YEREL HABERLER Kayseri Gençlik Spor Müdürü Kabakçı oldu
Kayserispor Situm'u gönderecek Anthony Giresun'a kiralandı
YEREL HABERLER Kayserispor Situm'u gönderecek Anthony Giresun'a ...
Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı
YEREL HABERLER Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı
Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır ...
Kayseri Valiliği'nin acı günü
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği'nin acı günü
Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız 
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız 
Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski ...
Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların ...
Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den 13 yıl 15 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den 13 yıl 15 ...
Avrupa Spor haftası Etkinlikleri Haftası etkinlikleri açılış töreni ile start aldı
YEREL HABERLER Avrupa Spor haftası Etkinlikleri Haftası etkinlikleri ...
İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den Maske Denetimi Koronavirüse yakalanan ve iyileşen bir vatandaş, "Bu işin şakası yok"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Tarım ve Orman Müdürü ...
Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek
YEREL HABERLER Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB ...
Serkan Tok mazbatasını aldı MHP İl Başkanı Serkan Tok: “Bir dakika bir boşluğumuz olmayacak”
YEREL HABERLER Serkan Tok mazbatasını aldı MHP İl Başkanı Serkan ...
Kayseri’de eğitime hayırsever desteği Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Okulumuz Türkiye’nin ve Kayseri’nin örnek okullarından bir tanesine dönüştü”
YEREL HABERLER Kayseri’de eğitime hayırsever desteği Kayseri İl ...
Kayseri'de 2 cinayetin sanığına 2 kez müebbet cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 cinayetin sanığına 2 kez müebbet cezası
Kayseri'de otobüslerde ayakta yolculuğa karşı şeritli önlem
YEREL HABERLER Kayseri'de otobüslerde ayakta yolculuğa karşı şeritli ...
Abdulkadir Bitigen’e görev
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen’e görev
Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Erzurumspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X