Kayseri Basketbol'un ABD'li transferi sağlık kontrolünden geçti



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Tyasha Pearl Desiree, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un 2020-2021 sezonu öncesi kadrosuna kattığı 22 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Tyasha Pearl Desiree, takım menajeri Semih Tektaş nezaretinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testlerinden geçti.

Sağlık kontrolleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Desiree, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Takımla bir araya gelmek ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımın bana ne kadar ihtiyacı varsa başantrenörün doğrultusunda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Avrupa'da da başarılı olmak istiyorum" dedi.

Türkiye ile ilgili fikrinin olmadığını ancak olumlu şeyler duyduğunu kaydeden genç guard, "Menajerim ve burada bulunan insanlardan çok olumlu şeyler duydum, o nedenle de buraya geldim" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-24 12:23:32



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