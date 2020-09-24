Tekrar yürümek isteyen Belinay arkadaşları ile oynamak istiyor Doğuştan engelli olan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında yürüyemeyen 10 yaşındaki Belinay, yeniden dışarı çıkmanın hayalini kuruyor Engelli olduğu için anne ve babasının kabullenmeyerek boşandığı Belinay'ın velayetini alan anneanne Hatice Günek, "Tedavi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekrar yürümek isteyen Belinay arkadaşları ile oynamak istiyor Doğuştan engelli olan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında yürüyemeyen 10 yaşındaki Belinay, yeniden dışarı çıkmanın hayalini kuruyor Engelli olduğu için anne ve babasının kabullenmeyerek boşandığı Belinay'ın velayetini alan anneanne Hatice Günek, "Tedavi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi

İHA

Tekrar yürümek isteyen Belinay arkadaşları ile oynamak istiyor Doğuştan engelli olan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında yürüyemeyen 10 yaşındaki Belinay, yeniden dışarı çıkmanın hayalini kuruyor Engelli olduğu için anne ve babasının kabullenmeyerek boşandığı Belinay'ın velayetini alan anneanne Hatice Günek, "Tedavi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi

Doğuştan engelli olan, anne ve babasının engelli olduğu için kabul etmediği ve boşandığı 10 yaşındaki Belinay Karakoç geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Belinay, yeniden yürüyebilmesini sağlayacağı ameliyatı olabilmek için hayırseverlerin yardım eli uzatmasını bekliyor.
Engelli doğduğu için anne ve babasının kabul etmeyerek boşandığı Belinay Karakoç'un yaşadığı talihsizlikler peşini bırakmadı. Ayakları dışa dönük olduğu için ve rahatsızlığı ilerlediği için yürüme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Belinay, velayetini alan ve bakımını üstlenen anneannesi Hatice Günek'in hayırseverlerden topladığı 9 bin TL ile sağ ayağından ameliyat oldu.
Geçirdiği ameliyat sonrasında yürüme hayali kuran Belinay ve anneannesi Hatice Günek'in hayalleri suya düştü. Ameliyat sonrasında fizik tedavi çalışmalarının da boşa çıkması sonrasında 10 yaşındaki Belinay, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
Ameliyatın geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştiğini söyleyen anneanne Hatice Günek, "Ameliyatı yapan doktor bize Belinay'ın yürüyebileceğini söylemişti ama kızım yürüyemedi. Doktor ile yeniden görüşmek için çok çabaladık ama bizimle muhatap olmadı sürekli sekreterine yönlendirdi" dedi.
Belinay'ın ameliyat öncesinde yürüyebildiğini anlatan Günek, "Ameliyat öncesinde dışarı beraber çıkabiliyorduk. Markete gidip, parkta dolaşabiliyorduk. Ameliyat sonrasında evden dışarı çıkamaz oldu. Yaptığımız araştırmalarda Belinay'ın yürüyebilmesi için damar eklenmesi gerektiğini öğrendik. Bu konuda da İstanbul'da bir doktor ile görüştük. Damar eklenirse kızımın yeniden yürüyebileceğini söyledi ama önce İstanbul'da muayene etmesi gerektiğini belirtti" dedi.
49 yaşındaki Hatice Günek, babasından kalan 800 TL'ye borçları nedeniyle haciz konulduğunu, Belinay'a baktığı için aldığı bin 500 TL ile geçinmeye çalıştığını söyleyerek, "Doğal gazımız 4 aydır borcu nedeniyle kapalı. Maddi durumumuz iyi olmadığı için Belinay'ın ameliyatını da hayırseverlerin desteği ile yaptırmıştık. Şimdi kızımın yürümesi için de bir ameliyat gerekiyor. Durumumuz iyi olmadığı için İstanbul'a nasıl götüreceğiz, nasıl muayene ettireceğiz, nasıl ameliyat ettireceğiz bilemiyoruz. Bu konuda hayırseverlerin bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Geçtiğimiz yıla kadar yürüdüğünü ve dışarı çıkmayı çok özlediğini söyleyen Belinay Karakoç, "En çok dışarıda oyun oynamayı ve arkadaşlarımı özledim" diyerek gününün büyük bölümünü televizyon karşısında geçirdiğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Basket'in yeni transferi Tyasha Pearl Desiree sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basket'in yeni transferi Tyasha Pearl Desiree ...
Kayseri'de 35 kişi yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de 35 kişi yurtta karantinaya alındı
Kayseri Basketbol'un ABD'li transferi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un ABD'li transferi sağlık ...
Maskeli ve gözlüklü hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için özel ekip
YEREL HABERLER Maskeli ve gözlüklü hırsızlık şüphelilerinin ...
Dr. Şener, TBB Genel Başkanlığı'na aday olmayacak
YEREL HABERLER Dr. Şener, TBB Genel Başkanlığı'na aday olmayacak
Kocasinan'ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar
YEREL HABERLER Kocasinan'ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar
Sağlık Bakanlığı Kayseri’deki Filyasyon Çalışmalarını Başarılı Buldu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı Kayseri’deki Filyasyon Çalışmalarını ...
Büyükşehir'den ilçelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'den ilçelere destekler sürüyor
"Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum" Kayseri'nin 3. kuşak kolonyacısı satışlara şaşırdı
YEREL HABERLER "Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bayram hocaya güveniyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bayram hocaya ...
Kayseri Gençlik Spor Müdürü Kabakçı oldu
YEREL HABERLER Kayseri Gençlik Spor Müdürü Kabakçı oldu
Kayserispor Situm'u gönderecek Anthony Giresun'a kiralandı
YEREL HABERLER Kayserispor Situm'u gönderecek Anthony Giresun'a ...
Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı
YEREL HABERLER Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı
Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı bisikletli ağır ...
Kayseri Valiliği'nin acı günü
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği'nin acı günü
Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız 
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Geçen sezondan daha farklıyız 
Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski ...
Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların lisansları açıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da transfer tahtası açılarak oyuncuların ...
Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den 13 yıl 15 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den 13 yıl 15 ...
Avrupa Spor haftası Etkinlikleri Haftası etkinlikleri açılış töreni ile start aldı
YEREL HABERLER Avrupa Spor haftası Etkinlikleri Haftası etkinlikleri ...
İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’den Maske Denetimi Koronavirüse yakalanan ve iyileşen bir vatandaş, "Bu işin şakası yok"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Tarım ve Orman Müdürü ...
Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek
YEREL HABERLER Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB ...
Serkan Tok mazbatasını aldı MHP İl Başkanı Serkan Tok: “Bir dakika bir boşluğumuz olmayacak”
YEREL HABERLER Serkan Tok mazbatasını aldı MHP İl Başkanı Serkan ...
Kayseri’de eğitime hayırsever desteği Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Okulumuz Türkiye’nin ve Kayseri’nin örnek okullarından bir tanesine dönüştü”
YEREL HABERLER Kayseri’de eğitime hayırsever desteği Kayseri İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X