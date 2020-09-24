Tekrar yürümek isteyen Belinay arkadaşları ile oynamak istiyor Doğuştan engelli olan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında yürüyemeyen 10 yaşındaki Belinay, yeniden dışarı çıkmanın hayalini kuruyor Engelli olduğu için anne ve babasının kabullenmeyerek boşandığı Belinay'ın velayetini alan anneanne Hatice Günek, "Tedavi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi

Doğuştan engelli olan, anne ve babasının engelli olduğu için kabul etmediği ve boşandığı 10 yaşındaki Belinay Karakoç geçtiğimiz yıl geçirdiği ameliyat sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Belinay, yeniden yürüyebilmesini sağlayacağı ameliyatı olabilmek için hayırseverlerin yardım eli uzatmasını bekliyor.

Engelli doğduğu için anne ve babasının kabul etmeyerek boşandığı Belinay Karakoç'un yaşadığı talihsizlikler peşini bırakmadı. Ayakları dışa dönük olduğu için ve rahatsızlığı ilerlediği için yürüme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Belinay, velayetini alan ve bakımını üstlenen anneannesi Hatice Günek'in hayırseverlerden topladığı 9 bin TL ile sağ ayağından ameliyat oldu.

Geçirdiği ameliyat sonrasında yürüme hayali kuran Belinay ve anneannesi Hatice Günek'in hayalleri suya düştü. Ameliyat sonrasında fizik tedavi çalışmalarının da boşa çıkması sonrasında 10 yaşındaki Belinay, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Ameliyatın geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştiğini söyleyen anneanne Hatice Günek, "Ameliyatı yapan doktor bize Belinay'ın yürüyebileceğini söylemişti ama kızım yürüyemedi. Doktor ile yeniden görüşmek için çok çabaladık ama bizimle muhatap olmadı sürekli sekreterine yönlendirdi" dedi.

Belinay'ın ameliyat öncesinde yürüyebildiğini anlatan Günek, "Ameliyat öncesinde dışarı beraber çıkabiliyorduk. Markete gidip, parkta dolaşabiliyorduk. Ameliyat sonrasında evden dışarı çıkamaz oldu. Yaptığımız araştırmalarda Belinay'ın yürüyebilmesi için damar eklenmesi gerektiğini öğrendik. Bu konuda da İstanbul'da bir doktor ile görüştük. Damar eklenirse kızımın yeniden yürüyebileceğini söyledi ama önce İstanbul'da muayene etmesi gerektiğini belirtti" dedi.

49 yaşındaki Hatice Günek, babasından kalan 800 TL'ye borçları nedeniyle haciz konulduğunu, Belinay'a baktığı için aldığı bin 500 TL ile geçinmeye çalıştığını söyleyerek, "Doğal gazımız 4 aydır borcu nedeniyle kapalı. Maddi durumumuz iyi olmadığı için Belinay'ın ameliyatını da hayırseverlerin desteği ile yaptırmıştık. Şimdi kızımın yürümesi için de bir ameliyat gerekiyor. Durumumuz iyi olmadığı için İstanbul'a nasıl götüreceğiz, nasıl muayene ettireceğiz, nasıl ameliyat ettireceğiz bilemiyoruz. Bu konuda hayırseverlerin bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıla kadar yürüdüğünü ve dışarı çıkmayı çok özlediğini söyleyen Belinay Karakoç, "En çok dışarıda oyun oynamayı ve arkadaşlarımı özledim" diyerek gününün büyük bölümünü televizyon karşısında geçirdiğini anlattı.

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