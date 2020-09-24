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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, ilçelerin sorunlarını gündeme taşıdı

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, ilçelerin sorunlarını gündeme taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin ve ilçelerinin sorunlarının çözümü için mücadelesini sürdürüyor. Sorunları gündeme taşıyan ve iktidarı sık sık uyaran Ataş, bu kez de yıllardır çözüm bekleyen ulaşım, tarım ve su sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. İktidara seslenen Ataş, “Vatandaş sizden çözüm bekliyor” dedi.
Kentin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, tarımdan hayvancılığa, işsizlikten yoksulluğa, ekonomiden diğer yaşanan sıkıntılara kadar her alanda sorunların takibini sürdürüyor. Ataş, bu kez de Meclis Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle verdiği soru önergesinde
Develi ve Yahyalı arasındaki karayolunu sordu.
VATANDAŞLAR HER GÜN BOZUK YOL YÜZÜNDEN ARAÇLARINI SANAYİYE GÖTÜRÜYOR
Yolun yapım işinin 2016 yılında ihale edildiğini,2017 yılında işin yapımına başlanıldığını belirten Ataş, ancak yolun söz verilen tarihte bitirilemediğine dikkat çekti. Ataş, “Yolun bitiş tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirtilen yol yapım işi halen devam etmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız, yol yapım çalışmalarının uzamasının en önemli sebebi olarak, yolun bulunduğu konumdan fazlasıyla yükselmesini göstermektedir. Yolun yükselmesinden dolayı tarla fiyatları düşmekte, yolun bozukluğundan dolayı vatandaşlarımız araçları her gün sanayi de bakıma götürmektedir” diye konuştu.
YOL YAPIM İŞİ KAÇ DEFA İHALE EDİLMİŞTİR? YOLUN BİTİRİLEMEME SEBEBİ NEDİR?
Ataş, çalışmaların uzun sürmesinin bölgede yaşayan vatandaşları fazlasıyla mağdur ettiğini vurgulayarak, yolla ilgili Bakan’a şu soruları yönetti ve cevap istedi: DeveliYahyalı arası yol yapım çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? 2016 senesinde ihale edilen ve 2017 yılında yapımına başlanan kısa mesafeli bu yolun bir türlü bitirilememesinin sebepleri nelerdir? DeveliYahyalı yolunun yapımı esnasında projede ki hali dışına çıkılmış mıdır? Yolun bu kadar yükselmesinin sebepleri nelerdir? İhaleyi alıp yükümlülüklerini yerine getiremeyen firmalara her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Yol yapım işi kaç defa ihale edilmiştir?
DEVELİ’DE ÇİFTÇİLER SU SIKINTISI YAŞIYOR VE ÇÖZÜM BEKLİYOR
Diğer yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de, Develi’de çiftçilerin yaşadığı su sorununu sordu.
Vatandaşların tarım arazilerini sağlıklı şekilde sulayamadıklarını ve bu konuda da mağduriyetlerin yaşandığını kaydeden Ataş, “Kayseri’nin en büyük kırsal ilçesi olan Develi ilçemizin en önemli gelir kaynağı Tarım ve Hayvancılıktır. Develi Ovası’nda Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, tarım arazilerine sulama sistemlerinden gelen sularda sürekli kesintilerin ve sistemlerde arızaların olduğunu, sistemlerden gelen su miktarlarının yetersiz kaldığını, sulama sistemlerinin etkin ve verimli kullanılmadığını aktarırken, mağdur olduklarını sıklıkla belirtiyorlar” dedi.
ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK MİSİNİZ?
Vatandaşların sıkıntılarını çözüm için Meclis gündemine taşıyan Milletvekili Ataş, Bakan Pakdemirli’den şu sorularına yanıt istedi: Develi Ovasına su veren kaç adet sulama sistemi ve baraj vardır? 2019 ve 2020 senelerinde kaç adet arıza olmuş ve tekrar kaç gün sonra sisteme alınmıştır? Sulama sistemlerin daha etkin ve verimli çalışması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bölgede faaliyette bulunan çiftçilerimizin görüş ve önerileri alınmakta mıdır? Mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin, bu mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda herhangi bir çalışma veya düşünceniz bulunmakta mıdır?

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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