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Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gülük Mahallesinde tehlike arz eden metruk yapılar yıkılıyor”

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gülük Mahallesinde tehlike arz eden metruk yapılar yıkılıyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.
Cuma günü sabah erken saatlerde yapılan Gülük Mahallesi teknik ekip incelemesinde semtte tespit edilen virane yapıların yıkıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “can güvenliği için, mahallelerimizde tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız devam edecek” dedi.
Cuma günü tespit edilen 4 yapının yıkım çalışmaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu yapıların tehlike arz ettiği gibi çevre ve görsel kirlilikte oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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