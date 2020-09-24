Kayseri'de Suriyeli DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Mecid El Halaf (21), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mecid El Halaf, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. DEAŞ ile hiç bir bağlantısı olmadığını öne süren sanık Halaf, "Kesinlikle DEAŞ ile bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mecid El Halaf`i, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-24 15:51:26



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