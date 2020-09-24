Dur ailesinin acı günü

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İş insanları Murat Dur ve Suat Dur'un hayatını kaybeden babası Ahmet Dur, son yolculuğuna uğurlandı.

Boldera Mobilya sahipleri iş insanları Murat Dur ve Suat Dur'un babası 66 yaşındaki Ahmet Dur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Dur, Hacılar Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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