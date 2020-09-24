Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 14'incisi düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde üç müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 87-76 yendi. Günün ikinci maçında Nesibe Aydın Gençlik Spor, turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol'u 74-52 sonuçla mağlup etti. İlk günün son maçında Öznur Kablo Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 71 54'lük sonuçla kazandı. Turnuvanın ilk gün maçları bu şekil tamamlandı DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-24 21:07:05



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