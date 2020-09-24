Tartıştığı damadının otomobiline ateş açtı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, falçata ile kolunu yaralayan M.B., polise kayınpederinin kendisinin vurduğunu iddia etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu 38 DC 717 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken iddiaya göre, damat M.B. kendisini falçata ile yaraladı. M.B., olay yerine gelen polislere kayınpederi tarafından vurulduğu söyledi. Çağırılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.B.'nin tabanca ile vurulmadığı, kesici aletle yaralandığı belirlendi. Damadının otomobiline ateş açan Doğan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B. ise polis nezaretinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-09-24 23:49:48



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