Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu

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Kayseri'de yaşlı şahıs, kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bakım evinde meydana gelen olayda, Mehmet K.'nın (62) kaldığı odada hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği odada inceleme yaptı. Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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