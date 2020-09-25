Erciyes Cup: İzmit Belediyespor:54 - Fenerbahçe:71

Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 5471 kazandı.
14. kez gerçekleştirilen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ilk gününün üçüncü maçında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçı kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle Siksniute, Mlica Jovanovic, Cristian Dos Santos
Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek, İdil Saçılır, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Merve Arı, Tuğçe Canıtez, Cecilia Zandalasini
Periyotlar: 1. Periyot: 1410 (İzmit Belediyespor) 2.Periyot: 2017 (İzmit Belediyespor) 3.Periyot: 823 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 1221 (Fenerbahçe)
Devre: 3427 (İzmit Belediyespor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.