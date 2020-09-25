Erciyes Cup: İzmit Belediyespor:54 - Fenerbahçe:71

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Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 5471 kazandı.

14. kez gerçekleştirilen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ilk gününün üçüncü maçında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçı kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle Siksniute, Mlica Jovanovic, Cristian Dos Santos

Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek, İdil Saçılır, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Merve Arı, Tuğçe Canıtez, Cecilia Zandalasini

Periyotlar: 1. Periyot: 1410 (İzmit Belediyespor) 2.Periyot: 2017 (İzmit Belediyespor) 3.Periyot: 823 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 1221 (Fenerbahçe)

Devre: 3427 (İzmit Belediyespor)

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