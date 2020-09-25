Kayserispor'da 2 eksik var

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'da iki yabancı futbolcu, Erzurumspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'in 3.haftasında sahasında B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. sahasındaki bu sezon ikinci maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı takımda 2 yeni transfer sakatlığından ötürü forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "16 Eylül günü antrenman sırasında sağ üst adalede 2. derece zorlanma, kanama ve kas yaralanması tespit edilen Harrison Manzala’nın tedavisine devam edilmektedir. Ayrıca 16 Eylül tarihindeki antrenman sırasında sol üst adalede 2. derece zorlanma, kanama ve kas yaralanması tespit edilen Daniel Avramovski’nin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Bu iki futbolcu, yarın oynanacak B.B.Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.