Bellona Basketbol sahasında başlıyor

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20202021 sezonu maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ilk 3 haftanın programını açıkladı. Buna göre Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligdeki ilk maçını 4 Ekim 2020 Pazar günü sahasında oynayacak. Sarı kırmızılılar, ikinci hafta maçını 7 Ekim Çarşamba 2020 günü, ligdeki üçüncü maçını ise 11 Ekim 2020 Pazar günü oynayacak.

Bellona Kayseri Basketbol takımının ilk 3 haftadaki maç programı şu şekilde:

1.Hafta / 04 Ekim 2020 / 15:00

Bellona Kayseriİzmit Belediyespor

2.Hafta / 07 Ekim 2020 / 18:00

Hatay B.B.sporBellona Kayseri

3.Hafta /11 Ekim 2020 / 15:00

Bellona KayseriGalatasaray

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.