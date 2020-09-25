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CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babasından '10 avukat' tepkisi

DHA

CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babasından '10 avukat' tepkisi


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in, 'hakaret', 'tehdit', 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına başlandı. Şehit babası Yiğit, CHP'lilerin duruşmaya 10 avukat ve seçim otobüsü ile geldiğini söyleyerek, tepki gösterdi.
Kayseri Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi. Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit', 'darp' suçlarından dava açıldı. Dün görülen duruşmaya CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in partililerin bulunduğu seçim otobüsü ve 10 avukatla katılarak destek verdiği öğrenildi. Duruşmada komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, suçlamaları kabul etmedi. Duruşma ertelendi.
'CENAZEME, TAZİYEME GELMEDİLER'
Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit, CHP'lilerin adliyeye seçim otobüsü ve 10 avukatla geldiğini söyledi. Yiğit, bu vatana 15 Temmuz'da evladını şehit verdiğini belirterek, "Değil bir evlat bu aziz vatana binlerce evlat şehit olmaya hazır. Bizler de birer şehit adayıyız. Rabbim inşallah o şehitliği bize de nasip eder. Benim çocuğum şehit olduğunda cenaze törenine gelmediler, taziyeme gelmediler. İlçemizde 20-25 defa şehitlerle ilgili programlar oldu. Hiçbirine katılmadılar. 30 Mart yerel seçimler arifesinde seçim propagandası yapmaya halka şirin görünmeye geldiler. Ben de bunları görünce sinirlendim. Çanakkale şehitlerini hatırlıyorlar, 3 yıl önceki benim şehidimi hatırlamıyorlar. Tamamen riya ve takiye yapıyorlar. Bunların cibiliyeti yalan ve iftara üzerine kurulmuş. Hatta daha ileri giderek bunların alfabeleri yalan ve iftira üzerine yazılmış, bunlar onu okuyor ve onu öğreniyorlar" dedi.
'ŞEREF MADALYASI OLARAK TAŞIYACAĞIM'
Şehitlikte fiziki saldırıda bulunmadığını iddia eden Yahya Kemal Yiğit, "Terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile kol kola gezecekler, sonra benim şehidimi istismar edecekler. Ben programı terk ettim. Ya onlar gidecekti, ya ben gidecektim. Ben onlarla aynı havayı teneffüs etmek istemiyorum. Hala da istemiyorum. 'Ceketimi yırttı, yumruk attı' demişler. Nasıl aldılarsa gidip darp raporu almışlar. Bunlarda her türlü iftira var. Duruşma günü il yönetiminin otobüsü ile bir otobüs adam şov yapmak için gelmişler. 10 avukat vardı, 4 tanesi duruşmaya girdi. Onların yalan ve iftiralarını savunuyorlar. Eğer ki ben bu davadan ceza alırsam gerekçeli kararı çerçevelettirip evimin en müstesna köşesine asacağım. O cezayı şeref madalyası olarak taşıyacağım. Bugün olsa bugün de aynı şeyi yaparım. Aynı tepkiyi gösteririm ve göstermeye devam edeceğim" diye konuştu. FOTOĞRAFLDHA-Genel Türkiye-Kayseri / Bünyan Yasin DALKILIÇ
2020-09-25 16:26:45

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