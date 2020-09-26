Kayseri'de uyuşturucu tacirine darbe: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde U.U.'nun İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. U.U.'nun bulunduğu aracı OSB uygulama noktasında tertibat alarak durduran ekipler, yaptıkları aramada 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan U.U. emniyete götürüldü.

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