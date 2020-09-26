4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde meydana gelen olayda Dilara C.T. 4. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans tarafından Dilara; Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis, ikamet ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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