Başkan Palancıoğlu: "Sosyal belediyecilik ile Melikgazi'den"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okulların eğitim ve öğretime açılması ile öğrencilere kırtasiye ve okul çantası verildiğini bildirdi.

Okul İdarecileri ve Okul Aile Birliğince belirlenen öğrencilere verilmek üzere eğitim kırtasiye ve okul çantası alındığını ve okul idarecilerine verildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyesince her yıl kırtasiye ve okul çantası yardımı yapmaktayız. Melikgazi İlçe sınarları içerisinde 70 ilköğretim okulu bulunmaktadır. öğrencilere verilen kırtasiye ve okul çantası ile aile bütçelerine bir nebzede olsa yardımcı olmaktayız. Toplum içerisinde sosyal dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacı ile yapılan bu çalışma takdir toplamaktadır. Amacımız hayırseverleri teşvik etmektir. Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve öğretim yatırımları ile bir eğitim dostu olduğunu kanıtlamıştır. Bütün öğrencilere derslerinde başarılar diliyoruz. ‘Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer’ bu ilke ile yardım ve yatırımlarınız devam edecektir.”

Öğrenciler ve aileleri, Melikgazi Belediyesinin eğitim ve eğitimciye yaptığı yatırımlar için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’a teşekkür etti.

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