Süper Lig: Kayserispor: 0 - B.B. Erzurumspor: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, sahasında B.B. Erzurumspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Novikovas’ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan’ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.

30. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada Novikovas’ın ara pasında topu alan Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Ardından tekrar Muhammed’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 02



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung x, Miguel Lopes x, Joseph Attamah x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x, Gustavo Campanharo xx, Aaron Lennon x, Hasan Hüseyin Acar x, İlhan Parlak x, Muğdat Çelik x, Wilfried Kanga x

Yedekler: İsmail Çipe, Cristian Sapunaru, Pedro Henrique, Emre Demir, Zoran Kvrzic, Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar, Adem Doğan, Ömer Uzun, İlhan Depe

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

B.B.Erzurumspor: Fabien Farnolle xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Arturo Mina xxx, Gabriel Obertan xx, Arvydas Novikovas xxx, Petrus Mayega xx, Emrah Başsan xxx, İbrahim Akdağ xx, Rashad Muhammed xxx, Murat Uçar xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Gökhan Kardeş, Adolphe Teikeu, Mücahit Albayrak, Ibrahim Sissoko, Mahamadou Ba, Mitchell Donald, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Rashad Muhammed (dk. 42), Novikovas (dk. 45+2) (B.B. Erzurumspor)

Sarı Kart: Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina (B.B. Erzurumspor)

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