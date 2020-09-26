Süper Lig: Kayserispor: 1 - BB.Erzurumspor: 3 (Maç sonu)

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Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği BB. Erzurumspor'a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Pedro Henrique hafif sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top üstten auta çıktı.

69. dakikada İbrahim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung köşeden topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pedro Henrique topu ağlara gönderdi (12)

88. dakikada sağ kanattan Zoran getiridiği topta ceza alanı içinde Kanga şutunu çekti. Kaleci Farnolle açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini engelledi ve topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Overtan sol kanattan yerden gönderdiği pasını Sissoko ile buluşturdu. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. (13)



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Joseph Attamah x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x, Gustavo Campanharo xx, Aaron Lennon x (Cristian Sapunaru dk.46 x), Hasan Hüseyin Acar x, İlhan Parlak x (Pedro Henrique dk.46 xx), Muğdat Çelik x (Zoran Kvrzic dk.68 x), Wilfried Kanga x

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar, Adem Doğan, Ömer Uzun, İlhan Depe

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

BB.Erzurumspor: Fabien Farnolle xxx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Arturo Mina xxx, Gabriel Obertan xxx, Arvydas Novikovas xxx (Ibrahim Sissoko dk.85 ?) Petrus Mayega xx, Emrah Başsan xxx (Mitchell Donald dk.63 x) İbrahim Akdağ xx, Rashad Muhammed xxx (Ömer Şişmanoğlu dk.79 ?) Murat Uçar xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Gökhan Kardeş, Adolphe Teikeu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Pedro Henrique (dk.83) (Kayserispor), Rashad Muhammed (dk.42) Novikovas (dk.45+2) Ibrahim Sissoko (dk.90+5) (BB. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Pedro Henrique (Kayserispor) Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina (BB. Erzurumspor)

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